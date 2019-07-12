В Петербурге открылся фестиваль "Кинолес"

Гостей и участников мероприятия ждут различные мастер-классы, а также детская мастерская и спортивная площадка.

В Санкт-Петербурге открылся четвёртый фестиваль "Кинолес", который проводится по инициативе Молодёжного центра союза кинематографистов Северной столицы.

Программа фестиваля насыщенная. Уже до открытия участники и гости мероприятия могли посетить тематические мастер-классы или сыграть в различные игры на спортивной площадке.

После церемонии открытия началась конкурсная программа фестиваля. Отметим, что участниками мероприятия являются молодые российские режиссёры, демонстрирующие свои короткометражные ленты. Показы всех картин проходят под открытым небом. Среди прочих в программе фестиваля можно увидеть фильм — участник Каннского кинофестиваля "Трамвай" Юлии Трофимовой.

— Миссия нашего фестиваля заключается в том, чтобы донести до зрителя, что есть начинающие молодые режиссёры, они снимают хорошее кино, которое интересно смотреть, — заявил на пресс-конференции арт-директор фестиваля Николай Котяж, сообщает ТАСС.

Одним из новшеств фестиваля в этом году станет киноквест, в ходе которого участвующие в нём команды должны будут снять собственный короткометражный фильм за 24 часа.

Итоги "Кинолеса" будут подведены 14 июля, а по окончании церемонии закрытия гости смогут увидеть ленты — победители фестиваля.