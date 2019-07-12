Посольство РФ: В ДТП в Абхазии также пострадал ребёнок из России

В произошедшей в Гагрском районе Абхазии аварии также пострадал ребёнок. Об этом сообщает Посольство России в регионе.

— 12 июля в 15:15 в Гагре в туннеле произошло ДТП. Пострадали пять граждан России, включая одного ребёнка 2011 г.р., одна россиянка погибла. Все пострадавшие доставлены в больницу Гагры. Им оказывается вся необходимая помощь, — информирует диппредставительство.

Как ранее писал Лайф, 12 июля в произошедшем в Абхазии ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом погибло два человека, семеро пострадали.