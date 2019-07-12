Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Туве

Следственный комитет России опубликовал видео с места страшного ДТП в Республике Тыва, жертвами которого стали девять человек.

На кадрах можно увидеть, как автомобиль УАЗ наполовину оказался под водой, а специалисты продолжают проводить все необходимые работы.

Ранее Лайф сообщал, что в Туве при попытке пересечь реку вброд опрокинулся автомобиль УАЗ. Жертвами аварии стали девять человек, семь из которых — дети. Двум мужчинам удалось выбраться из автомобиля и спастись.