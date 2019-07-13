Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские средства ПВО в Сирии вычислили и ликвидировали три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые предполагалось использовать для атаки на авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил журналистам глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

— В ночь на 12 июля с территории Идлибской зоны деэскалации боевики незаконных вооружённых формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы уничтожены три БПЛА, — рассказал он.

По его словам, пострадавших, равно как и материального ущерба, — нет. Российская авиабаза Хмеймим выполняет свои функции в плановом режиме.

Генерал также добавил, что в течение суток боевики совершали обстрелы населённых пунктов Кинсибба провинций Латакия, Сабикия и Алеппо.