Военные Израиля засекли запуск ракеты из сектора Газа

Израильские военные зафиксировали пуск ракеты со стороны сектора Газа, вслед за чем на юге страны сработали сирены, предупреждая местных жителей о возможном обстреле. Об этом информирует армейская пресс-служба.

— Пуск одной ракеты зафиксирован из сектора Газа по израильской территории, — говорится в сообщении. При этом отмечается, что сирены прозвучали в кибуцах Нир-Ицхак и Суфа.

Информации о пострадавших и материальных повреждениях пока не поступало, равно как и об ответных действиях Вооружённых сил Израиля.