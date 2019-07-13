Американские сенаторы просят ввести санкции против Турции из-за С-400

В Вашингтоне также надеются, что отношения двух стран не пострадают из-за нынешнего охлаждения.

Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за покупки ракетных систем С-400. Об этом говорится в опубликованных соответствующих заявлениях.

— Мы призываем президента Трампа полностью ввести санкции, как того требует закон "О противодействии противникам Америки через санкции", — говорится в сообщении.

Законодатели также выступают за то, чтобы исключить Турцию из числа стран, которые принимают участие в программе F-35.

Подписи под документом поставили республиканцы Джим Инхоф, Джим Риш и демократы Джек Рид и Боб Менендес.

В Вашингтоне также надеются, что отношения двух стран не пострадают из-за нынешнего охлаждения, однако улучшения не стоит ожидать до тех пор, пока турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не прекратит углублять связи с Москвой.

Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с подписанными ранее контрактами.