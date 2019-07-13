Анкара и Вашингтон обсудили поставку С-400 в Турцию

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили поставку ракетных систем С-400 в Турцию.

— Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер провели телефонные переговоры. В ходе них обсуждались поставки в Турцию систем противовоздушной обороны и последние события в Сирии, — говорится в сообщении оборонного ведомства Турции.

Акар также отметил, что в адрес Анкары неоднократно звучали угрозы с точки зрения воздушной обороны, а потому приобретение С-400 является необходимой мерой. Кроме того, Турция продолжит рассматривать предложение США о приобретении систем Patriot.

Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с подписанными ранее контрактами.