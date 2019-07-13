Минобороны обнародовало рассекреченные документы об освобождении Вильнюса

В документах представлены сведения о том, как благодарные жители города встречали его освободителей — бойцов Красной армии.

Министерство обороны РФ обнародовало рассекреченные документы об освобождении Вильнюса 13 июля 1944 года. Материалы опубликованы в специальном историко-познавательном разделе на сайте ведомства.

— Среди документов, представленных на портале, — журнал боевых действий, приказ Верховного главнокомандующего № 111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на героев-освободителей и статьи из периодических изданий об ужасах "нового порядка", установленного фашистами в оккупированном городе, а также фотоматериалы о паническом отступлении гитлеровцев, — говорится в сообщении.

В документах представлены сведения о том, как благодарные жители города встречали его освободителей — бойцов Красной армии, а открывает раздел боевое донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта, генерал-лейтенанта А.П. Покровского начальнику Генштаба А.М. Василевскому.

В разделе также представлены газетные полосы, которые содержат фотографии и статьи об освобождённой Прибалтике. Особое внимание в документах уделяется и преступлениям гитлеровцев против гражданского населения и военнопленных.

Добавим, что Вильнюс был освобождён 13 июля 1944 года.