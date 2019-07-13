Врачи полагают, что смогут сохранить истерзанной в Ингушетии девочке правую руку

Лечащие врачи избитой в Ингушетии собственной тётей семилетней девочки полагают, что смогут сохранить ребёнку правую руку. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Ингушетии при Президенте РФ в "Инстаграме".
— Зампостпреда республики Адам Бузуртанов навестил девочку... Бузуртанов пообщался с лечащим врачом ребёнка Александром Брянцевым. По его словам, состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки, возможно, ампутации удастся избежать, — рассказали в постпредстве.
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Заместитель Постпреда Республики Ингушетия Адам Бузуртанов сегодня вместе с сотрудниками отдела молодёжной политики навестили Аишу Ажигову, которая уже неделю проходит лечение в НИИ детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. ⠀ А. Бузуртанов пообщался с лечащим врачом девочки Александром Брянцевым. По его словам, состояние девочки стабильное. Наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки. Возможно, ампутации удастся избежать. Адам также пообщался и с самой Аишей, его пустили к ней в реанимацию. Девочка в хорошем настроении, улыбается. По её словам, чувствует себя нормально, за ней ухаживает наша медсестра из Ингушетии. Словом, лечение идёт по плану. Врачи делают всё возможное. Держим ситуацию на контроле. ⠀ ✍🏻Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте РФ ⠀ 📝postpredstvo.ru 💬Facebook: postpredstvoRI 🔔YouТube: Постпредство РИ при Президенте РФ ⠀ #Калиматов #вриоГлавыРИ #ГлаваРИ #Ингушетия #Москва #ПостпредствоРИ #Постпредство #АишаАжигова #Здравоохранение #Дети #Общество
Как ранее писал Лайф, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у Аиши Ажиговой многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зажившие. В нанесении телесных повреждений несовершеннолетней обвиняется её тётя, которую арестовали на два месяца, после чего в отношении неё возбудили уголовное дело.
Вечером 5 июля девочку привезли в Москву для лечения. В столичном НИИ имени Рошаля Аиша проведёт несколько недель. Отмечается, что в правой руке ребёнка диагностировано полное нарушение кровоснабжения кисти. Девочке проводят комплексную терапию.
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