Врачи полагают, что смогут сохранить истерзанной в Ингушетии девочке правую руку

Лечащие врачи избитой в Ингушетии собственной тётей семилетней девочки полагают, что смогут сохранить ребёнку правую руку. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Ингушетии при Президенте РФ в "Инстаграме".

— Зампостпреда республики Адам Бузуртанов навестил девочку... Бузуртанов пообщался с лечащим врачом ребёнка Александром Брянцевым. По его словам, состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки, возможно, ампутации удастся избежать, — рассказали в постпредстве.

Как ранее писал Лайф, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у Аиши Ажиговой многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зажившие. В нанесении телесных повреждений несовершеннолетней обвиняется её тётя, которую арестовали на два месяца, после чего в отношении неё возбудили уголовное дело.

Вечером 5 июля девочку привезли в Москву для лечения. В столичном НИИ имени Рошаля Аиша проведёт несколько недель. Отмечается, что в правой руке ребёнка диагностировано полное нарушение кровоснабжения кисти. Девочке проводят комплексную терапию.