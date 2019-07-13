Глава МИД Мексики заявил, что сериалы про наркомафию ухудшают имидж страны

При этом он анонсировал большую работу в дальнейшем, нацеленную на слом подобного стереотипа.

Сериалы про наркомафию негативно сказываются на имидже Мексики, создавая неправильные ассоциации со страной. Такое мнение выразил глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

— Сегодня имидж Мексики во всём мире видится через сериалы про наркомафию. Я вам это говорю, потому что мне об этом сообщали премьер-министры, высокие чиновники всего мира, — заявил министр.

При этом он анонсировал большую работу в дальнейшем, нацеленную на слом подобного стереотипа.