Глава МИД Мексики заявил, что сериалы про наркомафию ухудшают имидж страны

2

Фото © Pixabay

При этом он анонсировал большую работу в дальнейшем, нацеленную на слом подобного стереотипа.

Сериалы про наркомафию негативно сказываются на имидже Мексики, создавая неправильные ассоциации со страной. Такое мнение выразил глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

Сегодня имидж Мексики во всём мире видится через сериалы про наркомафию. Я вам это говорю, потому что мне об этом сообщали премьер-министры, высокие чиновники всего мира, — заявил министр.

При этом он анонсировал большую работу в дальнейшем, нацеленную на слом подобного стереотипа.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×