Трамп хочет отправить в отставку главу Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп намерен отправить в отставку главу Нацразведки Дэниела Коутса. Об этом сообщает портал Axios, ссылающийся на пять источников, приближенных к американскому лидеру.

По информации портала, глава государства обсуждал с источниками отставку Коутса. Данный вопрос Трамп поднимал на протяжении нескольких месяцев. Согласно мнению одного из источников, имевшего разговор с американским лидером о главе ведомства неделю назад, отставка Коутса может произойти "скорее раньше, чем позже".

Одной из причин решения Трампа, как рассказывает источник, является ненужность бюрократической структуры в виде офиса главы Нацразведки. Другой источник считает, что Коутс не раз вызывал недовольство главы государства публичными заявлениями.