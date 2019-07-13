В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек

Водитель одной из машин пытался избежать аварии, вильнув в сторону, однако врезался в дорожный знак, а затем в бордюр.

У дома номер 4 по Кутузовскому проспекту на западе Москвы столкнулись внедорожник Infiniti и такси Hyundai, второй автомобиль с сильно смятым капотом вынесло на тротуар.

Согласно информации очевидца, водитель такси пытался избежать столкновения, вильнув в сторону тротуара, где и столкнулся сначала с дорожным знаком, а потом с бордюром.

— Кутузовский проспект, дом 4. Столкновение двух легковушек. Один погиб. Троих осматривают медики, — приводит слова госавтоинспекции РИА "Новости".

По словам источника среди правоохранителей, в автомобиле Infiniti в результате ДТП оказался зажат человек.

Один из попавших в аварию автомобилей загорелся, однако его быстро потушили. На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, спасательной службы и скорой помощи.