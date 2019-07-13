Парижская полиция задержала 37 человек в ходе акции мигрантов

В ходе акции протеста мигрантов у парижского Пантеона (архитектурное сооружение с захоронениями видных французских деятелей) задержаны 37 человек. Об этом сообщает полицейская префектура французской столицы в "Твиттере".

— После установления личности 37 человек были задержаны, — написало правоохранительное ведомство в соцсети.

Согласно информации радиостанции RFI, порядка 700 протестующих из числа "чёрных жилетов" ворвались в здание Пантеона, выражая протест против условий трудящихся без документов во Франции. В числе их требований была легализация статуса и предоставление им жилья.

Акцию протеста организовала группа по защите мигрантов Chapelle Debout, заявившая о направлении письма премьер-министру с жалобами на условия жизни людей, ищущих убежище в стране.