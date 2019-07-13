В России разработали дизайн-проект вертолёта "Ансат" в стиле Aurus

Премьера машины намечается на авиасалон МАКС-2019, который пройдёт в подмосковном Жуковском.

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) и холдинг "Вертолёты России" разработали дизайн-проект вертолёта "Ансат", выполненный в стилистике бренда Aurus. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе холдинга.

— Вертолёт "Ансат" с новым VIP-салоном будет впервые представлен в рамках международного авиасалона МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга "Вертолёты России". Главное отличие этой версии вертолёта в том, что его салон изготовлен в стилистике бренда Aurus, — заявили в холдинге.

Отмечается, что продукт ориентирован в первую очередь на VIP-клиентов. При этом создатели надеются на большой интерес со стороны заказчиков, которые изъявили желание приобрести автомобили Aurus.