Венесуэла заключила соглашение с крупным предприятием из России

Страна также ведёт переговоры с двумя большими китайскими автомобильными производствами.

Венесуэльские власти заключили договор с крупным российским промышленным предприятием. Об этом сообщил вице-президент по вопросам экономики и финансов Боливарианской Республики Тарек Эль-Айссами в эфире телеканала Venezolana de Television.

— В России мы заключили соглашение с крупным производителем, — рассказал он на конференции, посвящённой развитию автопрома страны, не приводя подробностей сделки.

Согласно его словам, Венесуэла также ведёт переговоры с двумя крупными автопромышленными компаниями в Китае.

В то же время президент страны Николас Мадуро охарактеризовал отношения между Венесуэлой и РФ как "развивающиеся во всех сферах", добавив, что Россия мощная держава не только в военном, но и в экономическом плане.