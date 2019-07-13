Мэр Днепра о пари с Зеленским: Хотели кино? Получите

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя своё пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, сравнил ситуацию с кино.

— Про пари. Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте, — написал Филатов в "Фейсбуке".

Он также заявил, что является азартным и медийным человеком и готов будет выполнить своё обещание, покинув пост в случае поражения.

Напомним, Зеленский и Филатов заключили пари из-за Нового моста, открытие которого должно было состояться несколько лет назад, однако раз за разом переносилось. В случае если 14 сентября по мосту не поедут машины, Филатов покинет свой пост.