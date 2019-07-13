Мать наркобарона Коротышки попросила у Трампа встречи с сыном в тюрьме

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Фото © Мексиканская федеральная полиция

Мать наркобарона Коротышки, которого признали виновным в США, попросила у главы Белого дома Дональда Трампа позволить ей встретиться с сыном в тюрьме. Об этом сообщил адвокат наркобарона Хосе Родригес.

По его словам, женщина уже написала письмо американскому лидеру, в котором попросила выдать ей гуманитарную визу для посещения Штатов. Ранее она обращалась к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору с такой же просьбой.

Напомним, Коротышку признали виновным по 17 статьям, в числе которых "Сбыт и перевозка наркотиков", "Отмывание денег", "Убийство". Ему грозит несколько пожизненных сроков.

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