В теракте в Сомали погибла канадская журналистка

В результате теракта в городе Кисмайо в Сомали погибло не менее десяти человек, в числе которых канадская журналистка Нодан Налаех. Об этом сообщает СВС.

Отмечается, что в Сомали она вела собственный интернет-канал для канадской диаспоры в стране. В теракте она была убита вместе с мужем. В последние годы она также сотрудничала с одним из канадских телеканалов, который базировался в Торонто.

Напомним, вечером 12 июля в Сомали произошёл взрыв около дорогого отеля, следом за которым последовало вооружённое нападение. Ответственность за нападение взяла группировка "Аш-Шабаб".