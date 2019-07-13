Турецкий кондитер-рекордсмен пообещал испечь Путину пирог в честь поставок С-400

В качестве начинки он решил выбрать брынзу и шпинат, а предполагаемый вес презента российскому лидеру составит четыре килограмма.

Турецкий кондитер и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Бурса Хасан Аджар хочет испечь для президента РФ Владимира Путина бёрек в честь начала поставки в страну российских ЗРК С-400. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова кондитера.

Аджар отметил, что начало поставок комплексов в Турцию, о которых много говорили, стало долгожданной новостью, отражающей всю важность национальной безопасности и укрепление связей между Анкарой и Москвой.

— ...Я хочу внести посильный вклад в развитие отношений между нашими странами. Поэтому я приложу всё своё старание, испеку и отправлю сегодня в Кремль лично Владимиру Путину наш традиционный пирог — бёрек, — рассказал кондитер.

Согласно его словам, начинку он собирается приготовить из брынзы и шпината. А общий вес съедобного подарка составит четыре килограмма. Расчеты Аджара строятся на том, что посылка прибудет в Москву в течение пяти дней, в то время как максимальный срок годности бёрека составляет 10 дней.

Напомним, турецкий кондитер заслужил упоминания в Книге рекордов Гиннесса за самый большой бёрек, длина которого составила 2023 метра.

Как ранее писал Лайф, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с достигнутыми договорённостями и принятыми обязательствами.