Гройсман намерен добиться роста экономики Украины на 5–7%

Он также напомнил нынешний показатель — 3%, назвав его "хорошим результатом", которого удалось добиться при нынешнем правительстве.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен добиваться экономического роста в стране на уровне 5–7%.

— Моя цель — рост 5–7%. Для этого необходима в том числе новая система принятия решений. Нынешние 3% — это хорошее начало, и его надо продолжить, — заявил Гройсман в эфире телеканала "Украина".

Он также отметил, что действующий показатель — результат работы нынешнего правительства. Кроме того, Гройсман напомнил о снижении цен на газ, которое продолжается уже третий месяц.