После отравления 28 детей в лагере в Приморье возбуждено уголовное дело

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту отравления 28 детей в летнем лагере "Юнга". Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.
Дело было возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Прокуратура полностью контролирует ход и результаты расследования дела.
Ранее Лайф рассказывал об отравлении 28 детей в лагере "Юнга" в Приморском крае. Отметим, что это не первый случай за последние несколько дней, зафиксированный в регионе. Так, 9 июля стало известно о массовом отравлении в лагере "Юный рыбак". В результате 67 детей оказались госпитализированы.
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