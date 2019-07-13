Столичный регион не избежит дождливой погоды 13 июля

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Москвичей 13 июля ожидает облачная с прояснениями погода, местами синоптики обещают небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура в столице составит 17–19 градусов со знаком плюс, ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов тепла.

В Подмосковье днём будет слегка потеплее — до плюс 20 градусов, а в ночные часы наоборот: температура снизится до 6 градусов тепла.

В столичном регионе ожидается умеренный ветер 2–7 м/с разных направлений. Ночью осадков не прогнозируется. Атмосферное давление — 743 мм рт. ст.

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