Исследование показало, на чём россияне никогда не экономят при падении доходов

Анализ приобретённых товаров также выявил различия в покупке этого продукта у мужчин и женщин.

Уменьшение доходов заставляет россиян экономить, однако это не сказывается на спросе на мороженое. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса Rate&Goods, передаёт РИА "Новости".

Согласно выводам исследования, 12% граждан РФ приобретают мороженое раз в неделю или чаще. Из этой доли минимум раз в неделю покупают холодное лакомство 56% потребителей, дважды в неделю — 21,9%, трижды — 8,5%, четыре раза — 4,1% десять и более раз в неделю — порядка 4%.

— При том, что последнее время мы наблюдаем тенденцию ко всеобщей экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса, пользователи покупают мороженое довольно активно по всей стране. Понятно, что в летний сезон спрос на этот товар так или иначе растет. На любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять, — рассказал генеральный директор сервиса Роман Майстер.

Результаты исследования также отразили гендерное различие покупательского спроса. Так, на одну тысячу товаров, приобретаемых мужчинами, оказалось 53 штуки мороженого, а у женщин на 10% больше — 59 штук на одну тысячу покупок.