Роспотребнадзор не зафиксировал вспышек болезней в зоне паводка в Приангарье

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Фото © LIFE / Алексей Литвинов

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в паводковой зоне Иркутской области признаётся стабильной, вспышек заболеваний не обнаружено. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, — говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства также отметила, что в области продолжается профилактика заболеваний у населения.

На территории подтопленных районов работают 44 прививочные бригады. От гепатита А привиты 41 296 человек, от брюшного тифа — 700 человек, от дизентерии Зонне — 2332 человека.

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