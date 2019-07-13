Роспотребнадзор не зафиксировал вспышек болезней в зоне паводка в Приангарье

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в паводковой зоне Иркутской области признаётся стабильной, вспышек заболеваний не обнаружено. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
— Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, — говорится в сообщении.
Пресс-служба ведомства также отметила, что в области продолжается профилактика заболеваний у населения.
На территории подтопленных районов работают 44 прививочные бригады. От гепатита А привиты 41 296 человек, от брюшного тифа — 700 человек, от дизентерии Зонне — 2332 человека.
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