На Гавайях объявлен режим ЧС из-за природных пожаров

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге ввёл режим ЧС на острове Мауи из-за крупного пожара, порождённого стихией. Об этом сообщается на сайте главы региона.
— Губернатор Дэвид Иге ввёл в пятницу режим ЧС, объявив округ Мауи зоной стихийного бедствия, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что объявленный режим позволит задействовать финансовые ресурсы штата для ликвидации возгорания.
Согласно данным Reuters, огонь охватил территорию в 40 квадратных километров. Локализация возгорания завершена на 20%. Тушению мешают сильные ветра, пришедшие в регион.
Сообщений о пострадавших пока нет. Власти эвакуировали несколько тысяч жителей острова, а из аэропорта Мауи часть авиарейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
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