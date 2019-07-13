На Гавайях объявлен режим ЧС из-за природных пожаров

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Фото © Twitter / Maui Electric

Огонь охватил 40 квадратных километров, его тушению мешают возникшие в регионе сильные ветра.

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге ввёл режим ЧС на острове Мауи из-за крупного пожара, порождённого стихией. Об этом сообщается на сайте главы региона.

Губернатор Дэвид Иге ввёл в пятницу режим ЧС, объявив округ Мауи зоной стихийного бедствия, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что объявленный режим позволит задействовать финансовые ресурсы штата для ликвидации возгорания.

Согласно данным Reuters, огонь охватил территорию в 40 квадратных километров. Локализация возгорания завершена на 20%. Тушению мешают сильные ветра, пришедшие в регион.

Сообщений о пострадавших пока нет. Власти эвакуировали несколько тысяч жителей острова, а из аэропорта Мауи часть авиарейсов перенаправили в другие воздушные гавани.

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