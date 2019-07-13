Госкомиссия разрешила пуск "Протона-М" 13 июля

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Государственная комиссия по проведению лётных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения одобрила пуск "Протона-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ" с Байконура сегодня, 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Принято решение о готовности ракеты-носителя "Протон-М" к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:31 мск 13 июля, — говорится в сообщении

Как сообщалось ранее, назначенный на 12 июля пуск был перенесён на резервную дату из-за некоего "замечания" к ракете-носителю, которое было выявлено в ходе предстартовой подготовки.

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