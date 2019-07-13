Состояние раненного в Якутии сотрудника Росгвардии стабилизировалось

71

Фото © LIFE

51-летний прапорщик Николай Афанасьев получил ранение в правое предплечье, ночью его прооперировали.

Состояние сотрудника Росгвардии Николая Афанасьева, который получил ранение в городе Среднеколымске Якутии, стабилизировалось. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу района Евгения Слепцова.

Он отметил, что 51-летний прапорщик Николай Афанасьев получил ранение в правое предплечье.

Ночью мужчину прооперировали, он в сознании. Сейчас состояние стабильное, — сообщил Слепцов.

Ранее состояние Афанасьева после операции оценивалось как тяжёлое.

Напомним, вечером 12 июля в Среднеколымске пьяный местный житель расстрелял из карабина "Тигр" полицейскую машину. В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб, ещё один получил ранение. Возбуждено уголовное дело.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×