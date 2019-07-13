Неизвестные напали на полицейского в Уфе и отобрали у него табельное оружие

Инцидент произошёл вблизи одного из клубов, где подрались посетители, отмечают в МВД.

Несколько молодых людей избили полицейского в Уфе и отобрали у него табельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Башкирии.

Как отмечается, вблизи одного из клубов около 04:00 утра произошла драка между посетителями. На место прибыл патруль полиции, находившийся неподалёку от места инцидента.

— Однако несколько человек, участвовавших в конфликте, нанесли одному из сотрудников полиции телесные повреждения и завладели его табельным оружием, — говорится в сообщении.

С места происшествия подозреваемые скрылись, сам полицейский с травмами был госпитализирован. Злоумышленников разыскивают правоохранители.