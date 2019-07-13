Полковник СБУ заметил у Зеленского желание "уйти на каникулы"

Президент Украины Владимир Зеленский настолько устал за первые 50 дней своей работы, что ему не даёт покоя мысль об отсутствии каникул в ближайшее время. Такое мнение высказал полковник запаса СБУ Владимир Мулик, сообщает издание "Политнавигатор".
— Чувствуется огромнейшая человеческая усталость. Усталость не столько от того, что проработал 50 дней, усталость от осознания того, что впереди ещё четыре с половиной года, это безумие, — сказал Мулик.
По словам бывшего военнослужащего, Зеленский "хочет уйти на каникулы, но понимает, что предыдущие закончились только вчера". Также Мулик обратил внимание, что президент переигрывает в своей роли.
Инаугурация Зеленского состоялась 21 мая. Президентский срок на Украине составляет пять лет.
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