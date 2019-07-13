Полковник СБУ заметил у Зеленского желание "уйти на каникулы"

Кроме того, бывший военнослужащий обратил внимание на переигрывание президентом своей роли.

Президент Украины Владимир Зеленский настолько устал за первые 50 дней своей работы, что ему не даёт покоя мысль об отсутствии каникул в ближайшее время. Такое мнение высказал полковник запаса СБУ Владимир Мулик, сообщает издание "Политнавигатор".

— Чувствуется огромнейшая человеческая усталость. Усталость не столько от того, что проработал 50 дней, усталость от осознания того, что впереди ещё четыре с половиной года, это безумие, — сказал Мулик.

По словам бывшего военнослужащего, Зеленский "хочет уйти на каникулы, но понимает, что предыдущие закончились только вчера". Также Мулик обратил внимание, что президент переигрывает в своей роли.

Инаугурация Зеленского состоялась 21 мая. Президентский срок на Украине составляет пять лет.