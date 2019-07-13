СК показал видео с машиной расстрелянных в Якутии полицейских

Следователи провели осмотр места, где пьяный житель города Среднеколымска в Якутии открыл стрельбу по полицейским и смертельно ранил одного из них. Видео с места происшествия показало региональное СУ СК РФ.

На кадрах видно, что в результате инцидента были выбиты передние боковые стёкла патрульной машины, разбито ветровое и заднее стёкла. Также сотрудники правоохранительных органов нашли на машине несколько следов от пуль.

В настоящий момент продолжается допрос свидетелей, в частности супруги нападавшего. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, вечером 12 июля в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о ссоре с мужем. Наряд полицейских из двух человек прибыл на место, в ответ пьяный мужчина расстрелял из карабина "Тигр" машину стражей порядка.

В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб. Второй полицейский госпитализирован, сейчас состояние 51-летнего прапорщика стабилизировалось. Возбуждено уголовное дело.