Российский самолёт с очередной партией элементов для С-400 приземлился в Анкаре

Обучение турецкого персонала работе на этих системах ПВО продолжается в России и Турции.

Очередная партия элементов для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 прибыла на турецкую авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

Отмечается, что это уже четвёртое воздушное судно с элементами российских ЗРК. Как ранее сообщил глава Минобороны Хулуси Акар, обучение турецкого персонала работе на этих системах ПВО продолжается в России и Турции.

Напомним, что 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с достигнутыми договорённостями и принятыми обязательствами.