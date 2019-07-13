В Роструде рассказали, когда ребёнок может работать без согласия родителей

Перед заключением трудового договора дети должны пройти обязательный медицинский осмотр.

Несовершеннолетние могут самостоятельно заключать трудовой договор с 16 лет, при этом работать в ночных клубах и игорном бизнесе запрещено всем гражданам, не достигшим 18 лет. Об этом напомнили в Роструде, сообщает РИА "Новости".

— Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте, — сообщили в ведомстве.

Специалисты отметили, что дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, а также участвовать в концертах или цирковых представлениях, если такая деятельность не причинит ущерба их здоровью и нравственному развитию. Для такой работы необходимо разрешение отца или матери несовершеннолетнего, трудовой договор подписывает один из родителей или опекун.

В Роструде уточнили, что перед заключением трудового договора дети должны пройти обязательный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его ежегодно вплоть до наступления 18 лет.

При первичном трудоустройстве работодатель обязан оформить ребёнку трудовую книжку и предоставить в Пенсионный фонд данные для регистрации несовершеннолетнего в системе персонифицированного учёта.

Не достигших 18-летнего возраста граждан нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда, подземным работам. Кроме того, они не могут находиться на испытательном сроке.

Ранее в Роструде рассказали, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске.