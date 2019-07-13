В Башкирии полугодовалый малыш задохнулся в своей колыбельке

Полугодовалый ребёнок задохнулся в своей колыбельке в селе Урман в Башкирии. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Тело малыша было найдено в кроватке. Близкие обратили внимание, что он лежит, уткнувшись лицом в подушку. Предполагается, что ребёнок перевернулся на живот, но не смог вернуться в прежнее положение. Специалисты пришли к выводу, что следов насильственной смерти нет.
Ранее Лайф сообщал, что в Уфе шестилетний мальчик из многодетной семьи умер, запутавшись в колготках.
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