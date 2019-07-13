В Башкирии полугодовалый малыш задохнулся в своей колыбельке

Прибывшие на место происшествия эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.

Полугодовалый ребёнок задохнулся в своей колыбельке в селе Урман в Башкирии. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Тело малыша было найдено в кроватке. Близкие обратили внимание, что он лежит, уткнувшись лицом в подушку. Предполагается, что ребёнок перевернулся на живот, но не смог вернуться в прежнее положение. Специалисты пришли к выводу, что следов насильственной смерти нет.

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