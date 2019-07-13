Кабмин поддержал запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья

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Фото © Андрей Махонин / ТАСС

Инициатором и автором законопроекта выступила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Правительство России с некоторыми замечаниями поддержало законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст официального отзыва кабмина.

Документ устанавливает более жёсткие требования к деловой репутации и квалификации менеджмента и владельцев МФО. Также кабмин предлагает ввести минимальный размер собственного капитала организаций в размере пяти миллионов рублей.

Авторами законопроекта выступили: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, её зампред Евгений Бушмин, глава Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, а также его заместитель Николай Журавлёв.

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