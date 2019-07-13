Эксперты напомнили, как правильно собирать и готовить грибы

Ежегодно в России регистрируется около тысячи отравлений грибами и около 30 случаев летального исхода.

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по сбору и приготовлению грибов. Они напомнили: чтобы предупредить отравление, необходимо соблюдать меры предосторожности.

Так, необходимо собирать грибы вдали от дорог и магистралей, в экологически чистых районах, складывать "добычу" в плетёные корзины, чтобы дольше сохранить свежесть, собирать лишь знакомые виды грибов, при этом отрезать их с целой ножкой. Дома грибы нужно перебрать, отсортировать по видам и тщательно осмотреть, после чего в этот же день приготовить — при этом каждый из видов отдельно.

Также не рекомендуется покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц. Грибы в супермаркетах не должны быть загнившими или испорченными, упаковка таких продуктов должна быть целой.

Одной из наиболее распространённых причин пищевого отравления является неверная технология приготовления грибов. Эксперты предупреждают, что ни в коем случае нельзя есть их без термической обработки.

— Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем вымочить или отварить, — уточнили в Роспотребнадзоре.

В процессе термической обработки из грибных шляпок и ножек удаляются все ядовитые вещества. Только после таких манипуляций можно использовать грибы для приготовления блюд.

Тяжелее всего интоксикацию переносят взрослые с ослабленным здоровьем, пожилые люди, а также дети, поскольку у них не выработан фермент для переваривания грибов. Детям до 14 лет не рекомендуется употреблять в пищу любые грибы.