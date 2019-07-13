В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях

Операция длилась почти тринадцать часов, однако на млекопитающем всё ещё остались верёвки.

В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.

Пятилетнее млекопитающее было найдено утром 11 июля во время наблюдательного полёта. Спасатели в течение почти тринадцати часов срезали сети, которые не давали киту использовать хвост во время погружения в воду.

Our aerial survey team is back in #Canada looking for endangered #RightWhales. They also provided air support for the disentanglement efforts for the 3 right whales in the Gulf of St. Lawrence. @CBC reports one of the whales was partially freed. Details: https://t.co/E8glMUM8sz. pic.twitter.com/KJM9oACIdm — NOAAFish_NEFSC (@NOAAFish_NEFSC) 13 июля 2019 г.

Как отмечается, у пасти кита остались верёвки, они образуют своеобразную уздечку под туловищем самца. Спасатели будут в течение нескольких недель отслеживать млекопитающее, чтобы понять, что происходит с оставшимися сетями.

Как ранее сообщал Лайф, в водах Канады с начала 2019 года были найдены останки нескольких северных гладких китов. Согласно исследованию Международного фонда защиты животных, с 2003 по 2018 год ни одно из найденных мёртвыми 70 млекопитающих в том районе не скончалось от естественных причин. Киты умирали из-за травм, полученных при столкновениях с судами, а также из-за запутывания в рыболовных сетях.

Северный гладкий кит — исчезающий вид, его численность не превышает 450 особей.