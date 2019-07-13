Турция объявила о проведении новой военной операции в Ираке

Спецоперация направлена на уничтожение укрытий террористических организаций в иракском регионе Хакурк.

Минобороны Турции объявило о проведении новой антитеррористической операции на севере Ирака. Об этом говорится в коммюнике ведомства.

Как отмечается, новая операция получила название "Лапа-2". Она была начата турецким спецназом при поддержке артиллерии и ВВС 12 июля в 22:00 (совпадает с мск). В спецоперации также принимает участие сухопутная военная техника, боевые вертолёты T129 ATAK, а также беспилотники.

— "Лапа-2" направлена на уничтожение укрытий террористических организаций в иракском регионе Хакурк, — говорится в сообщении.