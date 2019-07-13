Лайнер Utair экстренно сел под Тобольском

После взлёта произошла поломка, и воздушное судно с трудом смогло вернуться на землю.

Самолёт Ан-2 авиакомпании Utair совершил экстренную посадку вблизи деревни Лайтамак Тобольского района Тюменской области. Об этом сообщает портал URA.RU.

Издание отмечает, что на борту находилось 12 человек, которых должны были доставить в Тобольск. По данным очевидцев, после взлёта произошла поломка и воздушное судно с трудом смогло вернуться на землю. В результате инцидента никто не пострадал, но пассажиры были очень напуганы.

Также сообщается, что пилоты пытались самостоятельно устранить неполадки, чтобы взлететь снова, но в таких случаях экипаж должен доложить о случившемся и вызвать спецборт для эвакуации пассажиров. По словам местных жителей, такие поломки случаются не впервые и происходят в основном из-за изношенности самолётов.