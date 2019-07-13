Правительство одобрило повышение выплат на детей для семей с невысоким доходом

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Фото © Алексей Светлов / Интерпресс / ТАСС

Такие выплаты ежемесячно будут составлять около десяти тысяч рублей на одного ребёнка.

Правительство одобрило проект закона, который предусматривает повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идёт о пособиях на первого и второго ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет в семьях, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Сообщается, что со следующего года пособия будут равняться прожиточному минимуму в регионе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее сообщал, что такие выплаты ежемесячно будут составлять около десяти тысяч рублей на одного ребёнка.

Законопроект будет направлен в Госдуму.

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