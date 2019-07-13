Закон о люстрации на Украине может коснуться команды самого Зеленского

Представитель украинского лидера отметил, что в документ могут внести поправки, поэтому говорить о нём преждевременно.

Внесённый президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду проект закона о люстрации может затронуть и членов его команды — тех, кто занимал посты при Петре Порошенко.

Речь, в частности, идёт о секретаре СНБО Александре Данилюке, который при Порошенко был министром финансов, а также о главе налоговой службы Максиме Нефёдове (экс-замминистра экономического развития и торговли).

— Всё по закону. Как будет принят закон, так он и будет работать, — заявил представитель президента Незалежной в правительстве Андрей Герус, пишет "Обозреватель".

При этом под действие документа, вероятно, не подпадут главы областных государственных администраций и заместители министров. Герус не смог уточнить, как конкретно будет решаться вопрос в отношении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

— Не уверен, что все из перечисленных лиц подпадают под люстрацию. Кажется, главы облгосадминистраций, заместители министров не подпадают, — сказал Герус, отметив, что не является специалистом в "юридических, люстрационных вопросах".

Он подчеркнул, что говорить о законопроекте, пока он не принят парламентом, преждевременно, так как в документ могут быть внесены поправки.

Как ранее сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрировать чиновников, которые находились у власти после 2014 года, при Петре Порошенко. Соответствующий законопроект украинский лидер внёс на рассмотрение в Раду.