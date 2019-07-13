Александр Анюков возобновил карьеру футболиста

Экс-защитник футбольной сборной России и бывший капитан "Зенита" Александр Анюков вернулся к карьере футболиста и собирается провести как минимум один сезон в составе ФК "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Футболист будет играть за самарскую команду в Российской премьер-лиге в сезоне 2019/20.

Анюков является воспитанником самарского футбола. В 2000 году он начал играть во втором дивизионе в составе команды "Крылья Советов — 2" на позиции либеро. В чемпионате дебютировал 14 октября 2000 года. В июле 2005 года перешёл в "Зенит".

Ранее 36-летний российский защитник завершил игровую карьеру. В январе 2018 года он подписал договор с петербургским клубом и до конца сезона 2018/19 выступал в роли играющего тренера в "Зените-2". Позднее "Зенит" объявил, что Анюков вошёл в тренерский штаб наставника команды Сергея Семака.