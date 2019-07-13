В Уфе задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского у клуба

Правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении на сотрудника полиции в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Башкортостан.
Среди подозреваемых — 31-летний житель города Октябрьский. Ранее он был судим за разбой и нападение на сотрудника МВД.
— Также по подозрению в причастности к нападению доставлены его знакомые: 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец, — говорится в сообщении.
По факту нападения и хищения оружия заведены уголовные дела.
Как сообщалось ранее, на полицейского было совершено нападение после того, как он приехал на место, где возле ночного клуба подралось несколько молодых людей.
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