В Уфе задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского у клуба

Правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении на сотрудника полиции в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Башкортостан.

Среди подозреваемых — 31-летний житель города Октябрьский. Ранее он был судим за разбой и нападение на сотрудника МВД.

— Также по подозрению в причастности к нападению доставлены его знакомые: 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец, — говорится в сообщении.

По факту нападения и хищения оружия заведены уголовные дела.

Как сообщалось ранее, на полицейского было совершено нападение после того, как он приехал на место, где возле ночного клуба подралось несколько молодых людей.