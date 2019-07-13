При пожаре на складе химзавода в Дзержинске обрушилась кровля

В Дзержинске Нижегородской области в результате возгорания на территории завода химического оборудования "Заря" произошло обрушение кровли. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

— Вследствие теплового воздействия произошло обрушение кровли на площади 2400 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что пожар произошёл на территории недействующего химического завода. "Заря" не работает уже давно, а территория предприятия принадлежит частным владельцам.

Также в ведомстве уточнили, что пострадавших и погибших в результате пожара нет.