Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве стюардессы

Никита признался в совершении преступления, а также сообщил, что мотивом для этого стала ревность, а убийству предшествовала ссора.

МВД России опубликовало видео задержания и допроса подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Задержанным оказался её возлюбленный Никита.

Он признался в совершении преступления, а также сообщил, что мотивом для этого стала ревность, а убийству предшествовала ссора.

— Я начал ей говорить: "Что это такое? Почему во время наших отношений у тебя что-то ещё было?" Ну и как-то ругань, ругань и... А дальше она начала громче, громче, громче говорить. У меня просто крышу сорвало, — рассказал мужчина во время допроса.

Как ранее писал Лайф, тело девушки было найдено на территории гостиницы "Внуково-вилладж". Сестра бортпроводницы рассказала Лайфу, что Альбина пыталась покорить Москву. Подозреваемый в убийстве девушки два дня прятался в лесу.