Зеленского назвали "вдохновителем" обстрела здания телеканала в Киеве

В партии считают, что подобным образом национал-радикалы пытались запугать журналистов-диссидентов.

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" считают, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко стали "вдохновителями" обстрела телеканала "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Вдохновителями... являются президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко, которые разжигали враждебность по отношению к ряду украинских телеканалов, в том числе и к "112 Украина", — говорится в сообщении на сайте партии.

При этом в "Оппозиционной платформе" добавили, что за нападением стоят, "без сомнения, национал-радикалы", которые во время правления Петра Порошенко "чувствовали свою полную безнаказанность".

— И сегодня, после заявлений президента Зеленского и генпрокурора Луценко, [национал-радикалы] убедились, что в стране ничего не изменилось, — заключили в партии.

Целью подобного давления, по мнению представителей "Оппозиционной платформы", является искоренение инакомыслия и свободы слова в стране, а также "сращение" власти и криминальных структур.

Напомним, здание телеканала "112 Украина" обстреляли из гранатомёта. Случившееся квалифицировали как теракт, возбуждено уголовное дело. На месте инцидента работают правоохранители. Лайф опубликовал видео момента обстрела.

Ранее телеканалу пригрозили уголовным делом о госизмене за показ фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".