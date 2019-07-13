Во время забега с быками в Испании пострадали ещё пять человек

Традиционный праздник Сан-Фермин проходит в Испании каждый год уже на протяжении восьми веков.

#SanFermín2019 🇪🇸🏃🏻‍♂️🐂 7️⃣ Encierro #LaPalmosilla. Rapidísimo y el más distinto.

⏱ 2:12 minutos

🏥 Sin heridos por asta de toro

🎥 Rtve. Es pic.twitter.com/qM5iH9hWrc — NTR Toros (@ntrtoros) 13 июля 2019 г.

На фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне во время забега с быками пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Красного Креста Наварры в "Твиттере".

Забег традиционно стартовал в 08:00 по местному времени и продлился около трёх минут.

Напомним, что праздник Сан-Фермин проводится ежегодно уже больше восьми столетий и длится одну неделю. По традиции, фиеста в Памплоне начинается в полдень 6 июля в канун Дня святого Фермина. Ежегодно фестиваль посещает до трёх миллионов человек. Во многом это связано с популярностью энсьерро — бега от разъярённых быков.

7 июля Лайф сообщал, что шесть человек пострадали во время забега с быками в Памплоне.