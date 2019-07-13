Во время забега с быками в Испании пострадали ещё пять человек

3

Традиционный праздник Сан-Фермин проходит в Испании каждый год уже на протяжении восьми веков.

На фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне во время забега с быками пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Красного Креста Наварры в "Твиттере".

Забег традиционно стартовал в 08:00 по местному времени и продлился около трёх минут.

Напомним, что праздник Сан-Фермин проводится ежегодно уже больше восьми столетий и длится одну неделю. По традиции, фиеста в Памплоне начинается в полдень 6 июля в канун Дня святого Фермина. Ежегодно фестиваль посещает до трёх миллионов человек. Во многом это связано с популярностью энсьерро — бега от разъярённых быков.

7 июля Лайф сообщал, что шесть человек пострадали во время забега с быками в Памплоне.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×