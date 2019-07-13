Боевики напали на гостиницу на западе Афганистана

К настоящему моменту спецслужбам удалось ликвидировать двух из трёх террористов.

В Афганистане группа террористов атаковала гостиницу и начала обстреливать постояльцев. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими.

Инцидент произошёл в городе Кала-э-Нау, столице западной провинции Бадгис, около 12:40 по местному времени (11:10 по мск).

По словам Рахими, ворвавшись в здание отеля, боевики начали беспорядочно стрелять по гражданским лицам. Однако правоохранительные органы немедленно отреагировали на происшествие и провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали двоих террористов.

Как уточняет новостная служба The Khaama Press News Agency, третий злоумышленник в данный момент оказывает сопротивление силам правопорядка, отель и ближайшие улицы оцеплены.

Данные о пострадавших среди гражданских лиц уточняются.