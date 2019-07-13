Синоптики пообещали скорое возвращение летней погоды в Москву

Ожидается, что дневная температура воздуха в городе повысится до +22...+25 градусов.

Летняя погода вернётся в российскую столицу в середине следующей недели, однако потепление будет сопровождаться ливнями и грозами, сообщает ИА "Метеоновости".

В Москву придёт южный циклон, который грозит сильными дождями.

— Расчёты показывают, что за сутки может выпасть более трети месячной нормы осадков. Этот вихрь, кроме влаги, принесёт и южное тепло, — говорится в сообщении агентства.

Как ожидается, дневная температура воздуха в городе повысится до +22...+25 градусов. Благодаря циклону среднемесячные показатели температуры и количества осадков в июле в Москве придут в норму.

Сегодня в столице России наблюдается облачная с прояснениями погода, местами ожидается небольшой дождь.

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