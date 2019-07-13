Вооружённые в масках напали на офис под Саратовом и убили охранника

Группа вооружённых людей в масках застрелила охранника и напала на офис одной из компаний в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
По версии следователей, преступление было совершено минувшей ночью. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленники пробрались к помещению, где хранилась касса предприятия. Организация, на которую было совершено нападение, — местный мясокомбинат.
Преступники пытались застрелить и второго охранника, но в него они не попали. Нападавшие сбежали с места происшествия, предварительно, так и не забрав деньги.
В СКР добавили, что по фактам преступлений заведены уголовные дела по статьям об убийстве, разбое и незаконном хранении оружия.
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