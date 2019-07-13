Кандидаты в Мосгордуму получат документы об итогах проверки в ближайшие дни

По словам члена комиссии, некоторые кандидаты просили выдать документы немедленно.

Мосгоризбирком предоставит кандидатам в депутаты гордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена комиссии Дмитрия Реута.

— Решения должны быть приняты 16 июля — о регистрации или об отказе. Документы об итогах проверки подписных листов этим всем кандидатам комиссия обязана выдать не менее чем за двое суток до заседания комиссии, — сказал Реут.

Ранее сообщалось, что некоторые кандидаты требовали немедленно выдать копии документов о проверке. Заседание комиссии состоится 16 июля.

Напомним, на выборы в Мосгордуму кандидатуры выдвинули 426 человек. Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.